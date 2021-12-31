В Израиле похитили ценности из самого защищённого хранилища страны

В Израиле неизвестные злоумышленники ограбили комплекс сейфов, который до настоящего момента считался неприступным. Они похитили деньги и ценности и скрылись с места преступления. Полиция создала специальную группу для их поимки, сообщает издание The Israel National News.

Ограбление хранилища, принадлежащего компании «Рутений», в Тель-Авиве произошло вечером 30 декабря. Несколько человек в масках ворвались туда, закрыли охранника в подвале, пригрозив убить его, если он не будет вести себя тихо, и принялись опустошать сейфы.

Предполагается, что грабители были хорошо знакомы с планом хранилища и его системой безопасности, что облегчило им совершение преступления. Они взломали несколько десятков сейфов по своему выбору и украли всё их содержимое. Общая стоимость похищенного не называется. Однако по сведениям издания, ущерб исчисляется миллионами шекелей. Клиентами хранилища являются бизнесмены, руководители и топ-менеджеры крупных компаний.

Полиция проанализировала данные камер видеонаблюдения, но следствию это не помогло. Круг подозреваемых пока не определён, никаких сведений о налётчиках нет.

Ранее сообщалось, что в Уфе двое вооружённых неизвестных ограбили отделение банка. С места преступления они скрылись с суммой более 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.