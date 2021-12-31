В Израиле похитили ценности из самого защищённого хранилища страны

В Израиле неизвестные злоумышленники ограбили комплекс сейфов, который до настоящего момента считался неприступным. Они похитили деньги и ценности и скрылись с места преступления. Полиция создала специальную группу для их поимки, сообщает издание The Israel National News.
Ограбление хранилища, принадлежащего компании «Рутений», в Тель-Авиве произошло вечером 30 декабря. Несколько человек в масках ворвались туда, закрыли охранника в подвале, пригрозив убить его, если он не будет вести себя тихо, и принялись опустошать сейфы.
Предполагается, что грабители были хорошо знакомы с планом хранилища и его системой безопасности, что облегчило им совершение преступления. Они взломали несколько десятков сейфов по своему выбору и украли всё их содержимое. Общая стоимость похищенного не называется. Однако по сведениям издания, ущерб
Полиция проанализировала данные камер видеонаблюдения, но следствию это не помогло. Круг подозреваемых пока не определён, никаких сведений о налётчиках нет.
Ранее сообщалось, что в Уфе двое вооружённых неизвестных ограбили отделение банка. С места преступления они скрылись с суммой более 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.