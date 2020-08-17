В Германии 14 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом

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Школьный автобус врезался в дерево в коммуне Вильнсдорф в Германии. Она относится к федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

По данным издания Presse Portal, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в дерево. В салоне находились 28 пассажиров, пострадали 13 школьников и сам водитель. Трое пострадавших, включая водителя, были доставлены в больницу. В настоящий момент нет никакой угрозы их жизни.

Помощь пострадавшим оказывали 50 сотрудников пожарной службы, дорога в месте аварии была перекрыта в течение нескольких часов.

NEWS.ru писал, что семья из Иркутской области погибла в ДТП с двумя большегрузами. Погибшие возвращались домой из Крыма, где отдыхали. В минивэн Toyota Noah врезался большегруз Volvo. От удара легковой автомобиль откинуло на встречную полосу, где в него врезался грузовик DAF.