В Чехове горят отходы от переработки резины

https://static.news.ru/photo/1f19757e-937c-11ea-aa88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Чехов Вид/vk.com

Отходы от переработки резины горят на генераторном заводе в подмосковном Чехове. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что горят отходы от переработки резины на открытой площадке, — передаёт сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Там отметили, что горение локализовано на площади 5000 квадратных метров.

Как ранее писал NEWS.ru, девять пациентов погибли при пожаре в хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Данные уточнили в региональном МЧС и следственном комитете.