В Чехове горят отходы от переработки резины

Отходы от переработки резины горят на генераторном заводе в подмосковном Чехове. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС.
По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что горят отходы от переработки резины на открытой площадке, — передаёт сообщение пресс-службы «Интерфакс».
Там отметили, что горение локализовано на площади 5000 квадратных метров.
Как ранее писал NEWS.ru, девять пациентов погибли при пожаре в хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске. Данные уточнили в региональном МЧС и следственном комитете.
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