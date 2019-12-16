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Более 20 торнадо были зафиксированы на американском Глубоком Юге. Большинство из них были замечены в штате Миссисипи, несколько — в Луизиане.

Жертвами разгула стихии стали три человека: в штате Алабама погибла супружеская пара, а в Луизиане — 59-летняя женщина, находившаяся в переносном доме, уточняет CNN. По меньшей мере четыре человека получили...