Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Гусиноозёрска в Бурятии обнаружили тело новорождённого мальчика, которое могли погрызть собаки.

По данным СК по республике, инцидент произошёл 16 декабря.

Несколько местных жителей возле одного из домов увидели возню двух собак, а приблизившись — в пасти у одной из них разглядели ребёнка. Прохожие отогнали животных и позвонили в правоохранительные органы, — сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводится доследственная проверка и разыскивается мать погибшего. Эксперты устанавливают причину смерти младенца.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Калуги подозревается в серии мелких краж в магазинах, приобретении наркотиков и причинении смерти по неосторожности своему пятимесячному сыну.

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