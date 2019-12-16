https://static.news.ru/photo/603a71d8-20a0-11ea-b35f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Жители Гусиноозёрска в Бурятии обнаружили тело новорождённого мальчика, которое могли погрызть собаки.
По данным СК по республике, инцидент произошёл 16 декабря.
Несколько местных жителей возле одного из домов увидели возню двух собак, а приблизившись — в пасти у одной из них разглядели ребёнка. Прохожие отогнали животных и позвонили в правоохранительные органы, — сообщили в ведомстве.
В настоящее время проводится доследственная проверка и разыскивается мать погибшего. Эксперты устанавливают причину смерти младенца.
Ранее NEWS.ru писал, что житель Калуги подозревается в серии мелких краж в магазинах, приобретении наркотиков и причинении смерти по неосторожности своему пятимесячному сыну.