Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии

https://static.news.ru/photo/e6c2c7c0-b3e7-11ea-98d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Главное управление МЧС России по Республике Саха - Якутия/facebook.com

В якутском селе Аргахтах произошла утечка топлива на дизельной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Из ёмкости дизельной электростанции вытекает топливо, — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Уточняется, что в настоящее время проводится перекачка топлива из повреждённой ёмкости в другие резервуары.

Как писал NEWS.ru, 29 мая из резервуара норильской ТЭЦ-3 вылилось около 20–22 тысяч тонн нефтепродуктов. Топливо отравило почву и загрязнило реки, по оценке экологов, на годы сделав их непригодными для планктона и рыбы. К утру 5 июня сотрудники МЧС сумели локализовать распространение нефтепродуктов.

Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

Кроме того, 8 июня из-за разгерметизации скважины на Дюсушевском месторождении Ненецкого автономного округа разлилось десять тонн нефтесодержащей жидкости.

А 5 июня в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа был зафиксирован несанкционированный слив нефтепродуктов на производственной территории АО «РСК Ямала» из резервного трансформатора подстанции «Муравленковская». В результате слива более семи кубометров нефтепродуктов произошло загрязнение почвы на площади более 0,6 га.