Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии

Уточняется, что в настоящее время проводится перекачка топлива из повреждённой ёмкости в другие резервуары.
Как писал NEWS.ru, 29 мая из резервуара норильской ТЭЦ-3 вылилось около 20–22 тысяч тонн нефтепродуктов. Топливо отравило почву и загрязнило реки, по оценке экологов, на годы сделав их непригодными для планктона и рыбы. К утру 5 июня сотрудники МЧС сумели локализовать распространение нефтепродуктов.
Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.
Кроме того, 8 июня из-за разгерметизации скважины на Дюсушевском месторождении Ненецкого автономного округа разлилось десять тонн нефтесодержащей жидкости.
А 5 июня в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа был зафиксирован несанкционированный слив нефтепродуктов на производственной территории АО «РСК Ямала» из резервного трансформатора подстанции «Муравленковская». В результате слива более семи кубометров нефтепродуктов произошло загрязнение почвы на площади более 0,6 га.