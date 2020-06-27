Утечка произошла в окрестностях обогатительной фабрики в Норильске

https://static.news.ru/photo/f2ac68aa-b907-11ea-b327-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норникель/vk.com

Утечка отработанных шламов остановлена в окрестностях обогатительной фабрики «Норникеля», сообщает источник, знакомый с ситуацией.

В настоящий момент ущерб окружающей среде, нанесённый в результате происшествия, оценивается, передаёт ТАСС.

Утечка произошла по время попытки перекачки жидкости из хвостохранилища в тундру. Процесс происходил без должных согласований, с угрозой попадания отходов в окрестные водоёмы, — сообщил инсайдер.

На территории ТЭЦ-3, которая принадлежит АО «НТЭК», входящему в группу «Норильский никель», 29 мая один из резервуаров хранения дизтоплива повредился из-за резкой просадки опор фундамента.

ЧП стало причиной утечки около 21 тыс. тонн топлива. «Норникель» считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Топливо отравило почву и загрязнило реки, по оценке экологов, на годы сделав их непригодными для планктона и рыбы. К утру 5 июня сотрудники МЧС сумели локализовать распространение нефтепродуктов.

На территории Красноярского края после этого ввели режим ЧС федерального уровня. Топливо было локализовано, а после аварии возбудили дело по целому ряду статей. Глава «Норникеля» Владимир Потанин пообещал, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий разлива.

Как писал NEWS.ru ранее, кабинет министров РФ одобрил поправки к федеральному закону, регулирующие процесс предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории страны. Об этом говорится в решениях, принятых на заседании 25 июня и опубликованных на сайте правительства. Поправки призваны обеспечить системный подход к правовому регулированию отношений при ликвидации разливов нефти.