Устроившего стрельбу по родственникам пенсионера задержали в Тобольске

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Сотрудники полиции Тюменской области задержали в Тобольске 62-летнего местного жителя, устроившего стрельбу по своим родственникам. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

При задержании у мужчины было изъято охотничье ружьё. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании пенсионеру меры пресечения.

Инцидент со стрельбой произошёл 5 апреля в деревне Маслова Тобольского района, где живёт дочь подозреваемого с семьёй. Мужчина приехал туда на тракторе, перевернул принадлежащий дочери автомобиль, а затем начал стрелять по выбежавшим из дома родственникам. В результате ранения получили дочь пенсионера и зять. Женщина госпитализирована и находится в реанимации, сообщается на сайте следуправления СКР по региону.

Ранее NEWS.ru писал, что в результате стрельбы в Тюменской области пострадали три человека, один из которых помещён в больницу, а остальным медпомощь оказывается амбулаторно.