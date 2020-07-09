Услуги лжекосметолога из Чечни привели к ампутации груди у женщин

Сотрудники правоохранительных органов на территории Чечни задержали лжекосметолога по имени Роза Душаева. Женщине грозит серьёзный срок за причинение тяжкого вреда здоровью своих клиенток.
Отмечается, что у Душаевой свой косметический салон. В частности, она занималась операциями по увеличению груди. Однако в её действиях было серьёзное сознательное нарушение. Своим клиенткам Душаева вкачивала вазелин, а не вставляла импланты.
В итоге женщинам пришлось обращаться к настоящим врачам. Доктора ампутировали всё, что им нарастили, для спасения здоровья и жизни, передаёт Telegram-канал Mash.
Полиция поймала аферистку. Она может отправиться в места заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. УК РФ за преступления подобного характера предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Как ранее писал NEWS.ru, в июне 2019 года Савёловский суд Москвы приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима Наталью Коростелёву, которая выдавала себя за косметолога и оказывала платные медицинские услуги, не имея необходимого образования.
От действий Коростелёвой пострадали 19 человек. Они получили неизгладимые изменения лица и психологические травмы.
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