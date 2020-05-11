Умер бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалёв

https://static.news.ru/photo/73cc79dc-9367-11ea-bc5a-fa163e074e61_660.jpg Олег Ковалёв Фото: yabloko.ru

Сенатор от Рязанской области и бывший губернатор региона Олег Ковалёв скончался в возрасте 71 года.

Об этом со ссылкой на его помощника Андрея Глазунова сообщает ТАСС.

Он скоропостижно умер дома в ночь с 10 на 11 (мая — прим. NEWS.ru), — сказал Глазунов.

Ковалёв занимал пост губернатора Рязанской области с 2008 по 2017 год, после он был назначен сенатором от региона.

Как ранее писал NEWS.ru, главный врач московской Станции скорой медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов, излечившийся от коронавируса, намерен сдать плазму для лечения других инфицированных COVID-19.