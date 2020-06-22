Уголовно дело завели после массовой драки из-за девушки в Норильске

https://static.news.ru/photo/a7b22a18-b440-11ea-901d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки в Норильске, которая произошла вечером 20 июня. Конфликт произошёл на бытовой почве, количество участников потасовки и возраст участников полицейские не называют.

Поводом для дознания стало видео, размещённое в соцсетях, где видно, что между собой выясняют отношения несколько десятков мужчин. Дело возбуждено по статье «Хулиганство», сообщает пресс-служба краевого УМВД.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по некоторым данным, изначально участниками конфликта стали молодой человек, который пытался завязать отношения с девушкой, и её брат.