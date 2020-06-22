Уголовно дело завели после массовой драки из-за девушки в Норильске

Полиция возбудила уголовное дело после массовой драки в Норильске, которая произошла вечером 20 июня. Конфликт произошёл на бытовой почве, количество участников потасовки и возраст участников полицейские не называют.
Поводом для дознания стало видео, размещённое в соцсетях, где видно, что между собой выясняют отношения несколько десятков мужчин. Дело возбуждено по статье «Хулиганство»,
Ранее NEWS.ru сообщал, что по некоторым данным, изначально участниками конфликта стали молодой человек, который пытался завязать отношения с девушкой, и её брат.
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