Участница шоу «Пацанки» порезала ножом родителей

Участница реалити-шоу «Пацанки» 26-летняя Регина Колупаева напала на родителей, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Девушка ударила мать ножом в спину и повредила руку отцу.
Инцидент
Раненую женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии с проникающим ранением задней стенки грудной клетки. Отца доставили в отделение травматологии, у него повреждён нерв на левой руке. Колупаева задержана до суда, где ей изберут меру пресечения.
Ранее сообщалось, что в Гатчине отец зарезал сына прямо перед Новым годом. Родственники поссорились за праздничным столом после распития алкогольных напитков. В итоге старший из мужчин схватил нож и нанёс сыну около пяти ударов, из-за чего тот скончался на месте. Трагедия