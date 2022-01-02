18+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Участница шоу «Пацанки» порезала ножом родителей

Участница шоу «Пацанки» Регина Колупаева задержана за нападение с ножом на родителей
13:30, 03 января 2022
Участница шоу «Пацанки» порезала ножом родителей Регина Колупаева Фото: donya365/vk.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Участница реалити-шоу «Пацанки» 26-летняя Регина Колупаева напала на родителей, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Девушка ударила мать ножом в спину и повредила руку отцу.

Инцидент произошёл в их квартире в Гатчине. По предварительным данным, она совершила это под действием наркотиков.

Раненую женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии с проникающим ранением задней стенки грудной клетки. Отца доставили в отделение травматологии, у него повреждён нерв на левой руке. Колупаева задержана до суда, где ей изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Гатчине отец зарезал сына прямо перед Новым годом. Родственники поссорились за праздничным столом после распития алкогольных напитков. В итоге старший из мужчин схватил нож и нанёс сыну около пяти ударов, из-за чего тот скончался на месте. Трагедия произошла около 18 часов в доме № 42 на Красноармейском проспекте. 66-летний мужчина из-за внезапно возникшего конфликта убил своего 42-летнего сына, после чего рассказал о содеянном соседке, которая и вызвала полицию. Подозреваемый был задержан. Погибший был неоднократно судим.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео