Участница шоу «Пацанки» порезала ножом родителей

Участница реалити-шоу «Пацанки» 26-летняя Регина Колупаева напала на родителей, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Девушка ударила мать ножом в спину и повредила руку отцу.

Инцидент произошёл в их квартире в Гатчине. По предварительным данным, она совершила это под действием наркотиков.

Раненую женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии с проникающим ранением задней стенки грудной клетки. Отца доставили в отделение травматологии, у него повреждён нерв на левой руке. Колупаева задержана до суда, где ей изберут меру пресечения.