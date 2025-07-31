Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 11:42

Тренер по карате задушил жену и попытался скрыть следы с помощью ДТП

На Урале тренер по карате устроил ДТП после гибели жены от удушения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Свердловской области тренер по карате попал в ДТП в попытке скрыть удушение жены, информирует Telegram-канал SHOT. По данным источника, его обвинили в убийстве супруги.

Канал отмечает, что 28 июля автомобиль Nissan Leaf, в котором находились 41-летний мужчина и его 36-летняя супруга Алена, врезался в столб на территории Березовского муниципального округа. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело женщины без признаков жизни, а ее муж выжил.

Экспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия. На теле также нашли следы удушья. На основании этих данных следователи предъявили Папсту обвинение в убийстве супруги и арестовали его.

Предположительно, тренер по карате с 22-летним водительским стажем спланировал дорожно-транспортное происшествие для маскировки убийства. В настоящее время правоохранительные органы активно устанавливают мотивы преступления.

Алена Папст также работала детским тренером по карате. У пары осталось двое детей, старшему из которых 10 лет. Друзья и знакомые семьи описывали их как внешне благополучную пару.

Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга на детской площадке мужчина напал на четвероклассника. По данным СМИ, россиянин попытался задушить ребенка.

Россия
регионы
Урал
тренеры
убийства
ДТП
жены
преступления
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Аэрофлот» возобновил полеты в одну страну
Названы топ-3 страны для недорогого пляжного отдыха в сентябре
Готовим вместе: легкие рецепты из смородины для зимних заготовок
Белоусов поздравил российских бойцов с успехами в Часове Яре
Жителям Камчатки объяснили, как получить выплаты за ущерб имуществу
Москвичам рассказали, какой погоды ждать в начале августа
Жителям Камчатки объяснили, как получить выплаты за ущерб при землетрясении
Лавров поблагодарил Сирию за безопасность россиян
Тихонов заявил о неполноценности мирового спорта без России
Лавров обозначил искреннее отношение России к Сирии
Европа в панике из-за «кувалды» Трампа для Путина
В ЦБ высказались о сроках замены Visa и Mastercard
Глава «Автостата» оценил адекватность цен на российские автомобили Lada
Самую глубоководную колонию животных обнаружили в Марианской впадине
Новое руководство Сирии раскрыло, на какие отношения с Россией рассчитывает
Томский депутат объяснил угрозы в адрес местного жителя
«Нужна военная мобилизация»: Лукашенко призвал готовиться
Названы возможные потери ВСУ при боях за Часов Яр
Российская ПВО ликвидировала более 150 дронов ВСУ за сутки
Еще одна страна признала российские территории
Дальше
Самое популярное
Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю
Общество

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.