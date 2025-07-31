Тренер по карате задушил жену и попытался скрыть следы с помощью ДТП

Тренер по карате задушил жену и попытался скрыть следы с помощью ДТП На Урале тренер по карате устроил ДТП после гибели жены от удушения

В Свердловской области тренер по карате попал в ДТП в попытке скрыть удушение жены, информирует Telegram-канал SHOT. По данным источника, его обвинили в убийстве супруги.

Канал отмечает, что 28 июля автомобиль Nissan Leaf, в котором находились 41-летний мужчина и его 36-летняя супруга Алена, врезался в столб на территории Березовского муниципального округа. Прибывшие на место полицейские обнаружили тело женщины без признаков жизни, а ее муж выжил.

Экспертиза установила, что причиной смерти стала механическая асфиксия. На теле также нашли следы удушья. На основании этих данных следователи предъявили Папсту обвинение в убийстве супруги и арестовали его.

Предположительно, тренер по карате с 22-летним водительским стажем спланировал дорожно-транспортное происшествие для маскировки убийства. В настоящее время правоохранительные органы активно устанавливают мотивы преступления.

Алена Папст также работала детским тренером по карате. У пары осталось двое детей, старшему из которых 10 лет. Друзья и знакомые семьи описывали их как внешне благополучную пару.

Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга на детской площадке мужчина напал на четвероклассника. По данным СМИ, россиянин попытался задушить ребенка.