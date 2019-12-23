https://static.news.ru/photo/1bb28a06-25db-11ea-bf3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/about

Советский райсуд Томска вынес приговор предпринимателю Артёму Карпилянскому, обвиняемому по ч.2. ст. 280 УК (призывы к экстремизму).

Сам бизнесмен заявляет, что комментарии, за которые его внесли в список экстремистов, писал кто-то получивший доступ к его аккаунту. По его словам, произошедшее парализовало его бизнес. По версии обвинения, мужчина оставлял комментарии против региональной власти в местных пабликах, передаёт «Новая газета».

Также Карпилянский предполагает, что уголовное дело могло быть инициировано по распоряжению заместителя губернатора Томской области, с которым у бизнесмена напряжённые отношения. Пока приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован. На данный момент предприниматель находится под подпиской о невыезде. У него на иждивении четверо детей.

Как писал NEWS.ru ранее, Басманный суд отправил под арест обвиняемого в призывах к расправе над судьёй Алексея Вересова. Суд постановил избрать Вересову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 11 января 2020 года, огласила решение судья. Вересов был задержан 11 ноября. Ему уже предъявлено обвинение — призывы к экстремизму через Интернет.