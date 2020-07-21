Террорист из Луцка оказался уроженцем России

https://static.news.ru/photo/2ec461cc-cb4a-11ea-b457-fa163e074e61_660.jpg Фото: pershyjnews/facebook.com

Появились новые подробности о личности захватившего автобус с заложниками в украинском Луцке. По предварительным данным, злоумышленник является уроженцем Оренбургской области. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины Кривош Максим Степанович, 06.11.1975 (года рождения. — NEWS.ru). Уроженец посёлка Гай Оренбургской области Российской Федерации, — сообщил Геращенко на своей странице в Facebook.





По его словам, ранее Максим Кривош был дважды судим и отбывал наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях. В общей сложности за решёткой он провёл 10 лет. В частности, в 1994 году Луцкий городской суд Волынской области осудил Кривоша по статьям «Разбой», «Мошенничество», «Вымогательство» и «Незаконное ношение, хранение и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ». Чуть позднее, в 2005 году Кривоша признали виновным по статьям «Мошенничество с финансовыми ресурсами», «Бандитизм» и «Вымогательство».

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. По данным областного управления Нацполиции, в автобусе, который захватил злоумышленник, 20 человек. Очевидцы слышали выстрелы. Неизвестно, есть ли внутри автобуса пострадавшие. Полиция ввела оперативный план «Заложник», центр города оцеплен.

Силовики ведут с мужчиной переговоры. Он не выдвигает никаких внятных требований. Мужчина хочет, чтобы представители высших государственных органов, крупного бизнеса и Церкви выложили в своих соцсетях сообщение со следующим текстом: «Я — ФИО, должность, я — террорист в законе». В противном случае, угрожает мужчина, он устроит взрывы.

Террорист утверждает, что у него в автобусе находятся две бомбы, а ещё одно взрывное устройство спрятано в людном месте. Его можно подорвать дистанционно.

В Нацполиции Украины заявили, что мужчина имеет психические расстройства и недавно был на учёте у психиатра. В автобусе могут находиться примерно десять заложников, среди них могут быть дети и беременные. Об этом писал NEWS.ru.