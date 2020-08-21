Тело ребёнка найдено под завалами дома в Ярославле

https://static.news.ru/photo/c3956c6a-e413-11ea-b596-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!/vk.com

Тело семилетнего ребёнка найдено при разборе завалов обрушившегося после взрыва газа дома в Ярославле.

Ранее сообщалось, что спасатели пытаются найти под завалами ребёнка и его мать.

Найдено тело ребёнка (предварительно). Общее число погибших — трое​, — цитирует РИА Новости слова своего источника в экстренных службах города.

Таким образом число погибших следствие взрыва газа в жилом доме в Дзержинском районе Ярославля выросло до трёх человек.

Взрыв произошёл на улице Батова 21 августа. На данный момент найдены тела двух женщин и одного ребёнка. Пока нет данных о том, где могут находиться ещё 38 человек, прописанных в том подъезде, где произошло ЧП.

Представитель ГУ МЧС по региону уточнил, что спасательные работы завершены, людей под завалами больше нет, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, после взрыва газа в многоквартирном доме, власти Ярославля приняли решение о введении режима ЧС городского уровня.