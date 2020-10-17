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Тела парня и девушки были найдены в квартире в Москве

20:56, 17 октября 2020 90
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В квартире на юго-востоке Москвы найдены тела парня и девушки. У обоих — огнестрельные ранения.

В квартире на Привольной улице найдены тела девушки и парня с огнестрельными ранениями,цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что, по предварительным данным, девушка застрелила парня. После этого она покончила с собой.

Как писал NEWS.ru, в Новосибирске раскрыто убийство 24-летнего трансгендера Виктории Басаковской. Преступление совершил её любовник, служащий в патрульно-постовой службе.

Полицейский сам подал заявление о пропаже человека. Поиски шли почти неделю. В итоге следы привели сыщиков к заявителю. Под давлением улик он признался в убийстве и показал, где спрятал тело.

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