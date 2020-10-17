Тела парня и девушки были найдены в квартире в Москве

В квартире на юго-востоке Москвы найдены тела парня и девушки. У обоих — огнестрельные ранения.
В квартире на Привольной улице найдены тела девушки и парня с огнестрельными ранениями, —
цитируетРИА Новости источник в правоохранительных органах.
Он добавил, что, по предварительным данным, девушка застрелила парня. После этого она покончила с собой.
Как писал NEWS.ru, в Новосибирске раскрыто убийство 24-летнего трансгендера Виктории Басаковской. Преступление совершил её любовник, служащий в патрульно-постовой службе.
Полицейский сам подал заявление о пропаже человека. Поиски шли почти неделю. В итоге следы привели сыщиков к заявителю. Под давлением улик он признался в убийстве и показал, где спрятал тело.