Судмедэксперты проведут дополнительное посмертное обследование Тесака

https://static.news.ru/photo/557729a2-f8dc-11ea-8fe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Алексей Михальчик, представляющий интересы отца Максима Марцинкевича (Тесака), сообщил, что челябинские судмедэксперты проведут дополнительную экспертизу причин смерти националиста.

Накануне из Челябинска звонили отцу Максима, сказали явиться за телом, обещали выдать его чуть ли не на следующий день. Сегодня ему перезвонил судмедэксперт из Челябинска. Сказал, что назначена посмертная экспертиза тела для установления причины смерти, она займет пять дней, — отметил юрист в разговоре с РИА Новости.

По его словам, челябинские эксперты передумали, потому что дело получило большую огласку. Экспертиза пройдёт не в рамках уголовного дела.

Нам не сообщали, что оно возбуждено по какой-либо статье, такой информации нет. Мы ждем этого, отец Максима должен быть признан по нему потерпевшим, — пояснил Михальчик.

Тело Марцинкевича было найдено в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. Сюда он был доставлен для дальнейшего этапирования в Москву. По некоторым данным, Тесак совершил суицид и оставил предсмертную записку. Однако адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик заявил, что располагает информацией о применении пыток к своему доверителю. По словам защитника, Тесака заставляли подписать явки с повинной за убийства. Поэтому юрист не доверяет версии о самоубийстве.

Ранее в прокуратуре Челябинска инициировали проверку в СИЗО, где скончался активист. Родители Тесака потребовали возбудить уголовное дело по факту гибели их сына.

Как писал NEWS.ru, один из соратников Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, заявил, что не верит в версию самоубийства активиста. По его словам, активист строил планы на несколько месяцев вперёд и не собирался умирать в челябинской тюрьме.