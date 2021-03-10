Суд вынес первый приговор участнику митинга 23 января Александру Мучаеву

https://static.news.ru/photo/f2efe56a-818b-11eb-900e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресненский суд вынес приговор Александру Мучаеву — первому обвиняемому по делу о нападении на полицейских на январских митингах. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мучаев А.Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ, ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком один год, — сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Она добавила, что гособвинитель запрашивал наказание в виде полутора лет реального лишения свободы в колонии общего режима.

Мучаев обвинялся в применении насилия к полицейскому на митинге 23 января. По версии следствия, он находился за рулём автомобиля, который наехал на силовика. Мужчина признал вину, рассмотрение дела проходило в особом порядке — без исследования доказательств. Мучаев стал одним из немногих фигурантов дел по аналогичному обвинению, кто не был отправлен в СИЗО: всё время следствия он находился под запретом определённых действий.

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