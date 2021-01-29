Вторая волна: уголовные дела против тиктокера и сотрудников ФБК

После акции 23 января прошло меньше недели, но новых уголовных дел, задержаний, арестов и обысков так много, будто прошло уже несколько месяцев. Так, под конец рабочей недели, 29 января, сотрудники ФБК Любовь Соболь, Олег Степанов, брат Алексея Навального Олег, участница группы Pussy Riot Мария Алёхина и глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева были помещены под домашний арест: они стали фигурантами дела о нарушении эпидемиологических норм. Подробности новых следственных действий — в материале NEWS.ru.

Несанкционированные митинги 23 января с призывом освободить Алексея Навального из «Матросской Тишины» прокатились по всей стране — почти 200 городов России приняли в них участие. Уголовные дела по самым различным статьям возбуждались на этот раз тоже не только в Москве. Следственный комитет 27 января отчитался о возбуждении 21 уголовного дела: о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия (ст. 151.2 УК), о призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК) — такие дела расследуются в Новосибирске, Ростовской области и Татарстане. География дел о хулиганстве (ст. 213 УК), нападении на силовиков (ст. 318 УК) и порче чужого имущества (ст. 167 УК) широка — от Приморья до центральных российских регионов.

Так, в Санкт-Петербурге и в Москве были возбуждены дела о применении насилия к полицейским и дела о хулиганстве. Пресненский суд столицы начиная с 26 января в ежедневном режиме арестовывал участников акции, обвиняемых в применении насилия к сотрудникам органов. Так, по 318-й статье под арест были отправлены: Евгений Есенов, Тимур Салихов, Александр Мучаев, Валерий Евсин, Ольга Бендас, Сайд-Мухамад Джумаев. О последнем известно больше остальных. Сайд-Мухамад — это 20-летний уроженец Чечни, ролик, где он отчаянно дерётся с ОМОНом, быстро разлетелся по соцсетям в прошлые выходные. После этого парень бросился в бега, через несколько дней его задержали сотрудники ФСБ в лесу в Псковской области и доставили в Москву.

Сайд-Мухамад Джумаев Пресс-служба Пресненского суда

Также Пресненским судом 28 января был арестован тиктокер Костя Лакеев. Ему вменяют сразу две статьи — порча чужого имущества (ст. 167 УК) и хулиганство группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). Следователи считают, что блогер участвовал в митинге 23 января и напал вместе с ещё несколькими людьми на машину сотрудника ФСБ. В итоге были разбиты стёкла автомобиля, а водитель, как сообщалось, повредил глаз. Молодой человек признал свою вину.

В Санкт-Петербурге также возбуждено дело по статье о применении насилия к полицейским: его фигурантом является Николай Девятый. На акции 23 января он ударил сотрудника ДПС и его напарника. Мужчина также арестован.

Следующая категория дел — о перекрытии дорог. Дела по 267-й статье возбудили во Владивостоке, Санкт-Петербурге и Москве. Обвиняемых по этим делам пока нет, соответственно, нет и задержаний: на данный момент они расследуются в отношении «неустановленного круга лиц». В Москве митингующие перекрыли Пушкинскую площадь, а в Петербурге — Невский проспект.

Одним из неожиданных и «экзотических» дел, возбуждённых по итогам акции 23 января, стало дело о нарушении эпидемиологических норм (ст. 236 УК). По информации ТАСС, дело возбудили из-за того, что на митинге в Москве присутствовали люди, больные коронавирусом. Как сообщал оперштаб Москвы, приложение «Соцмониторинг» зафиксировало 19 нарушений режима самоизоляции. По делу проходят подозреваемыми ближайшие соратники Алексея Навального — Любовь Соболь, Олег Степанов, брат политика Олег Навальный, а также председатель организации «Альянс врачей» Анастасия Васильева и участница группы Pussy Riot Мария Алёхина. Всех пятерых Тверской суд отправил под домашний арест до 23 марта. На данный момент они находятся в статусе подозреваемых.

Любовь Соболь Пресс-служба Тверского суда

27 января у всех фигурантов дома прошли обыски. Следственные действия проходили также у Киры Ярмыш и Георгия Албурова — их специально вывезли домой из спецприёмника, где они отбывают административный арест. Также обыски прошли в квартире у Алексея Навального, дома у матери главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, у муниципального депутата Люси Штейн.

СМИ предполагают, что возможна новая волна обысков: с 25 по 27 января московские суды вынесли 28 постановлений об обысках и выемках в жилых помещениях.

28 января стало известно, что против ещё одного соратника Навального Леонида Волкова также возбуждено уголовное дело. Ему вменяют вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК) за призыв в опубликованном на YouTube ролике приходить на митинги в поддержку Навального 23 января.

Пресс-служба Мосгорсуда по итогам послепротестной недели отчиталась о количествах административных дел, рассмотренных в судах столицы с 25 по 29 января 2021 года. Сообщается, что за неделю в суды поступило 1608 дел об административных правонарушениях. Большинство — 1567 административных дел — возбуждено по ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга) и ещё 41 — по ст. 19.3 КоАП (неповиновение распоряжению сотрудника полиции). По ст. 19.3 КоАП на данный момент 23 задержанным назначен административный арест, двоим — штраф. По ст. 20.2 КоАП из полутора тысяч рассмотрены пока только 483 дела: 131 человек отправился под административный арест, 352 назначен штраф. Таким образом, по итогам акции 23 января на данный момент арестованы 154 человека.