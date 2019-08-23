В селе Курсавка Ставропольского края 24-летняя роженица Диана Келасова умерла в операционной после кесарева сечения. Ребёнок при этом остался жив.
По словам родственников, причиной трагического случая стала халатность медиков, оперировавших молодую пациентку.
Отмечается, что девушка потеряла более полутора литров крови и врачи, проводившие кесарево, не оказали ей необходимой экстренной помощи.
Как отмечает портал
Родные погибшей сообщили, что сразу после операции один из медиков уехал с рабочего места, а второй отправился ставить себе капельницу.
Уточняется, что инцидент произошёл в ГБУЗ «Андроповская районная больница».
Ранее News.ru писал о том, что в одной из детских поликлиник, расположенных в Ижевске, малолетний ребёнок почувствовал себя нехорошо во время осмотра у педиатра. Спасти малыша не удалось. Предполагается, что смерть наступила вследствие вирусной инфекции, которая способствует активному развитию пневмонии.