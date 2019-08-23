https://static.news.ru/photo/c05230bc-5335-11e9-b4d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

В селе Курсавка Ставропольского края 24-летняя роженица Диана Келасова умерла в операционной после кесарева сечения. Ребёнок при этом остался жив.

По словам родственников, причиной трагического случая стала халатность медиков, оперировавших молодую пациентку.

Отмечается, что девушка потеряла более полутора литров крови и врачи, проводившие кесарево, не оказали ей необходимой экстренной помощи.

Как отмечает портал «Кавказ пост» , Келасовой ввели двойную доза препарата промедол, а потом оставили одну в реанимации.

Родные погибшей сообщили, что сразу после операции один из медиков уехал с рабочего места, а второй отправился ставить себе капельницу.

Уточняется, что инцидент произошёл в ГБУЗ «Андроповская районная больница».

Ранее News.ru писал о том, что в одной из детских поликлиник, расположенных в Ижевске, малолетний ребёнок почувствовал себя нехорошо во время осмотра у педиатра. Спасти малыша не удалось. Предполагается, что смерть наступила вследствие вирусной инфекции, которая способствует активному развитию пневмонии.