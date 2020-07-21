Стало известно о задержании террориста, захватившего заложников в Луцке

https://static.news.ru/photo/de87b5f2-cb84-11ea-a16b-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/AvakovArsen

Террорист, удерживавший в заложниках пассажиров автобуса в Луцке, задержан. По информации главы МВД Украины, все находившиеся в автобусе люди живы. Они были освобождены после того, как силовики взяли автомобиль штурмом.

Как передаёт ТАСС, в ходе штурма автобуса произошёл взрыв, после чего все заложники смогли покинуть автобус.

Все целы, — написал в своём Twitter глава МВД Украины Арсен Аваков.

Захват заложников произошёл утром на Театральной площади. В 09:26 террорист, который назвал себя Максим Плохой, сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Захватчик в течение всего дня выдвигал требования в Twitter. В микроблоге он сообщил, что представители высших государственных органов, крупного бизнеса и Церкви должны выложить в своих соцсетях сообщение со следующим текстом: «Я — Ф. И. О., должность, я — террорист в законе». В противном случае мужчина угрожал устроить взрывы.

По данным Службы безопасности Украины, в автобусе находились около 10 заложников. Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование ситуации с заложниками под особый контроль.

В Нацполиции Украины сообщили, что личность мужчины установлена, это 44-летний житель Ровенской области. Все страницы в соцсетях злоумышленника были созданы недавно. В них мало публикаций. В Twitter он вёл аккаунт под ником Максим Плохой.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский записал видео с обращением, которое от него потребовал захвативший заложников в автобусе террорист. Оно было обнародовано на странице главы государства в Facebook, а затем удалено.

В свою очередь замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко ранее предположил, что террорист жаждет славы и пытается привлечь к себе внимание.