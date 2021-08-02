Стали известны подробности поисков пропавшей на Алтае девочки

Разбросанные в разных местах вещи девочки, которые нашли участники поисковой операции, натолкнули на мысль о том, что это не несчастный случай. Об этом телеканалу «360» рассказал глава администрации Малоенисейского сельсовета Михаил Неверов.

Сначала были обнаружены вещи на берегу реки, из-за чего решили, что девочка решила поплавать и утонула. Вызванные водолазы обследовали акваторию, но тело так и не нашли, сообщает глава администрации.

После этого нашли велосипед, очки и кепку в лесном массиве. Это примерно пять километров от берега реки. Тут уже стало понятно, что это не несчастный случай, — отметил Неверов.

Затем поиски девочки перешли в лес, где участники операции вышли на след. При этом, обвиняемый в преступлении оказался местным жителем, который обеспечивал сам себя, вёл замкнутый образ жизни и в каких-либо противоправных поступках ранее замечен не был, добавил глава села.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае 12-летняя девочка, пропавшая три дня назад, сама вернулась домой. Она рассказала, что всё это время её удерживал в подвале своего дома местный житель.