Стали известны детали ДТП с участием Ширвиндта

https://static.news.ru/photo/ff4e1fdc-dc33-11ea-ae6d-fa163e074e61_660.jpg Александр Ширвиндт Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Директор Театра сатиры Мамед Агаев заявил, что художественный руководитель театра Александр Ширвиндт попал в аварию впервые за 70 лет.

Инцидент произошёл на одном из перекрёстков Валдая в Новгородской области, когда Mitsubishi L200 Ширвиндта не уступил дорогу и врезался в Renault Sandero.

Александр Анатольевич (Ширвиндт. — NEWS.ru) был за рулём. Он сразу же вышел из машины и подошёл к «Рено». Там ехал пожилой человек с семьёй, — цитирует директора театра MK.RU.

По его словам, водитель сразу узнал 86-летнего артиста.

Он сказал: «Это же Ширвиндт. Это гений!». В итоге они разошлись миром, — рассказал Агаев.

Директор театра подчеркнул, что ничего серьёзного не случилось.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инцидент произошёл 11 августа, примерно в 12:40, на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной. В результате аварии пассажирка Renault получила травму руки. Её увезли в больницу. Актёру и его пассажирам визит в лечебное учреждение не потребовался.