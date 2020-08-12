Стали известны детали ДТП с участием Ширвиндта

Директор Театра сатиры Мамед Агаев заявил, что художественный руководитель театра Александр Ширвиндт попал в аварию впервые за 70 лет.
Инцидент произошёл на одном из перекрёстков Валдая в Новгородской области, когда Mitsubishi L200 Ширвиндта не уступил дорогу и врезался в Renault Sandero.
Александр Анатольевич (Ширвиндт. — NEWS.ru) был за рулём. Он сразу же вышел из машины и подошёл к «Рено». Там ехал пожилой человек с семьёй, — цитирует директора театра MK.RU.
По его словам, водитель сразу узнал 86-летнего артиста.
Он сказал: «Это же Ширвиндт. Это гений!». В итоге они разошлись миром, — рассказал Агаев.
Директор театра подчеркнул, что ничего серьёзного не случилось.
Ранее NEWS.ru сообщал, что инцидент произошёл 11 августа, примерно в 12:40, на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной. В результате аварии пассажирка Renault получила травму руки. Её увезли в больницу. Актёру и его пассажирам визит в лечебное учреждение не потребовался.