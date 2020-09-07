Стала известна реакция Ефремова на приговор суда

https://static.news.ru/photo/94383ec4-f1bb-11ea-bb39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба суда

Актёр Михаил Ефремов, которого приговорили к восьми годам заключения за смертельное ДТП, молча выслушал слова судьи. Артист встретил приговор суда без лишних эмоций и даже не поднял головы.

После того как судья завершила оглашение приговора, он без слов протянул руки конвою, который надел на них наручники.

Как писал NEWS.ru, Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно.