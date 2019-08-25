https://static.news.ru/photo/ea3682a2-c748-11e9-99ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Причиной аварии, в которой погиб режиссёр Игорь Хомский, предварительно, стало превышение скорости. Он разогнался до 120 км/час, хотя разрешённая скорость на том участке дороги составляет 60.

Авария произошла рано утром в Юрьевском переулке в Москве. 42-летний режиссёр передвигался на каршеринговом авто. Совершая плавный поворот на большой скорости, машина врезалась в бордюр, а затем в припаркованный КамАЗ.

Сотрудники полиции направили запрос в каршеринговую компанию и выяснили, что машина ехала со скоростью не менее 120 километров в час, сообщает «Пятый канал».

Хомский до работы над сериалом «Закон каменных джунглей» снял несколько короткометражек, писал News.ru.