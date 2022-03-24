Спасатели обнаружили тело горняка на шахте «Осинниковская» в Кузбассе

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Спасатели обнаружили под завалами на шахте «Осинниковская» в Кузбассе тело погибшего горняка. Мужчина пропал накануне после выброса газа и угля и последующего обрушения породы, сообщает ТАСС.

По данным Министерства угольной промышленности Кузбасса, на шахте «Осинниковская» ночью из-под завалов был извлечён погибший шахтер. Поисково-спасательная операция завершена, — приводит агентство сообщение правительства области.

Спасатели приняли решение не останавливать поисковую операцию после происшествия, работы велись весь день и продолжились ночью. Местонахождение пропавшего шахтёра было известно. Сейчас поисково-спасательная операция завершена.

Ранее прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту обрушения породы на шахте «Осинниковская» в Кузбассе. Проверка организована на предмет исполнения законодательства об охране труда, а также промышленной безопасности.