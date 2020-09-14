Спасатели обнаружили пропавшего при обвале шахты в Кузбассе горняка мёртвым

https://static.news.ru/photo/64b51234-f6f8-11ea-b2b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Горноспасатели в Кузбассе нашли тело второго горняка под завалами в шахте «Чертинская-Коксовая», где произошло обрушение горной породы.

В результате поисково-спасательных мероприятий второй шахтёр найден погибшим, — цитирует ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения, вызванного внезапным выбросом газа и угля, погиб 37-летний проходчик. Велись поиски 52-летнего второго пострадавшего, передаёт ТАСС.

На момент происшествия в ночь на 14 августа на шахте «Чертинская-Коксовая» в городе Белове Кемеровской области в забое находились 95 горняков. На аварийном участке остановлены добыча и проходка, остальные участки работают штатно.

СУ СК РФ по Кемеровской области и прокуратура Кузбасса ведут проверку по факту происшествия. По данным Ростехнадзора причиной ЧП стало нарушение требований промышленной безопасности.

Шахта находится под управлением компании «ММК-Уголь», входящей в состав Магнитогорского металлургического комбината. «Чертинская-Коксовая» ведёт добычу коксующихся углей марки «Ж».

Как писал NEWS.ru ранее, в восточной провинции Конго Южная Киву произошло обрушение сразу на трёх золотых рудниках. В момент трагедии в шахтах на глубине 50 метров находились более 50 человек. Никто не выжил.