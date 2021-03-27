Сотрудники ФСБ задержали группу граждан за подделку медсправок о COVID-19

https://static.news.ru/photo/a9364704-9061-11eb-80b5-96000091f725_660.jpg Фото: fsb.ru

Сотрудники ФСБ задержали на территории Новосибирской области группу злоумышленников, которые подделывали медицинские справки о коронавирусе и продавали их иностранным гражданам для въезда в Россию. У преступников изъяли более 100 бланков ПЦР. Об этом в понедельник, 29 марта, рассказали представители спецслужб.

Отмечается, что деятельность преступной группы пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области. Задержанные злоумышленники изготавливали и сбывали иностранцам поддельные документы, которые использовались в качестве основания для въезда в РФ на фоне действующих ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса. В отношении правонарушителей возбудили уголовные дела об организации незаконной миграции.

У задержанных изъято более 1000 бланков справок ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, рубли и валюта на общую сумму более трёх миллионов рублей, а также клиентская база иностранцев, которые собирались купить подложные документы, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, ФСБ задержала трио экстремистов, по данным силовиков, занимавшихся вандализмом из политической ненависти. Спецоперация прошла в Ростове-на-Дону. Целями подозреваемых стали объекты органов государственной власти, рассказали журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.