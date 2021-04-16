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Собаки загрызли четырёхлетнего ребёнка в Башкирии

14:40, 17 апреля 2021
Фото: pixabay.com

Четырёхлетний ребёнок погиб после нападения стаи бродячих собак в Учалинском районе Башкирии. Трагедия произошла в деревне Сафарово.

Собаки накинулись на мальчика, когда он катался возле дома на велосипеде. Ребёнок погиб на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека». Следователи проверят чиновников администрации Учалинского района на предмет исполнения обязанностей по организации отлова безнадзорных животных, говорится в пресс-службе прокуратуры республики, говорится на сайте МВД.

Ранее член Совета Федерации Алексей Башкин предложил внести изменения в действующее законодательство, которые будут предусматривать серьёзные штрафы для выбрасывающих на улицу кошек и собак. Подобная мера снизит число бездомных животных на улицах. По словам сенатора, следует вводить обязательную чипизацию домашних животных для идентификации оказавшейся на улице собаки и её владельца.

Как писал NEWS.ru, теледоктор Александр Мясников рассказал, как распознать симптомы бешенства. Он напомнил, что в 99% случаев человек заражается от домашних собак. Тем не менее дикие животные могут быть опасны, поэтому следует воздерживаться от кормления енота, не брать на руки белок или ежей.

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