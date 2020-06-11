Собака покусала младенца в Петербурге

https://static.news.ru/photo/7f9f3e02-abf9-11ea-b93e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге собака напала на младенца и чуть не загрызла его насмерть — ребёнок госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД России. По его данным, инцидент произошёл в Сестрорецке в Курортном районе Петербурга.

По предварительным данным, в дневное время по недосмотру матери ребенка покусала собственная собака породы джек-рассел-терьер, — говорится в сообщении.

На мать пострадавшего ребёнка составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на Бали спасатели достали из колодца британца, который провёл в нём шесть дней без еды и воды. По словам 29-летнего Роберта Джейкоба Мэттью, он провалился в колодец, когда убегал от собаки. Мужчина звал на помощь, однако его никто не услышал.