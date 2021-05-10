СМИ узнали имя одного из стрелявших в казанской школе

https://static.news.ru/photo/273f9de2-b22e-11eb-8315-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Стало известно имя одного из стрелявших в школе в Казани. Его зовут Ильназ Галявиев, ему 19 лет, сообщает Telegram-канал Baza.

При задержании он заявил полицейским, что заложил по адресу своей прописки бомбу.

Галявиев окончил школу, где произошло ЧП, четыре года назад. В настоящее время он учится в колледже на айтишника. По словам его отца, молодой человек не религиозен, никаких плохих мыслей и настроений ранее не высказывал и не демонстрировал.

Нападение на школу произошло утром 11 мая. По предварительной информации, стрелков двое. Один из стрелявших задержан, второй, по разной информации, продолжает удерживать заложников или ликвидирован.

По различным данным, погибли от семи до девяти человек, в том числе один из преподавателей, охранник и уборщица. Ещё от 10 до 12 человек пострадали, четверо из которых находятся в реанимации. Некоторые получили травмы, когда выпрыгивали из окон во время стрельбы.

На место ЧП выехал глава Татарстана Рустам Минниханов. В СМИ стали появляться сообщения о стрельбе ещё в одной казанской школе, однако городские власти эту информацию не подтвердили.