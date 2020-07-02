Следователи проверят, почему над Ростовом чуть не столкнулись самолёты

https://static.news.ru/photo/c5c12b72-bc82-11ea-b487-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

Следователи в Ростовской области начали проверку обстоятельств авиаинцидента, во время которого два пассажирских лайнера опасно сблизились в небе. Столкновения удалось избежать благодаря бдительности диспетчеров.

Происшествие было зафиксировано вечером 10 июня, однако широкой общественности стало о нём известно лишь спустя три недели. О проведении проверки заявили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры и в пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Опасное сближение самолётов заметили только тогда, когда между ними оставалось всего несколько километров. Лайнеры были друг от друга на расстоянии около 7 километров по горизонтали и 150 метров по вертикали. Это вдвое меньше допустимого минимального расстояния.

Воздушные суда следовали на встречных курсах. По уточнённым данным, экипаж лайнера Emirates Airlines, следовавшего из Осло в Дубай, доложил о срабатывании датчика системы предупреждения столкновения самолётов (TCAS), когда борт авиакомпании S7 Airlines, направлявшийся из Ростова-на-Дону в Домодедово, выполнял набор высоты.

Пилоты Emirates Airlines получили от диспетчеров указание отвернуть вправо, оставаясь на прежней высоте, а лайнера S7 Airlines — снизить высоту. В результате самолёты смогли разойтись. Решения диспетчеров сейчас проверяет спецкомиссия.

В пресс-службе S7 Airlines заявили, что датчик опасного сближения сработал на обоих воздушных судах, поэтому «экипажи корректно оценили и грамотно отработали возникшую ситуацию». Там пояснили, что TCAS имеется на всех современных судах, что позволяет избежать столкновения даже при отсутствии команды от диспетчера.

Между тем, как писал NEWS.ru, есть сведения, что пилоты S7 Airlines не сразу отреагировали на отдаваемые диспетчерами команды. Согласно этой версии, поначалу указания на английском языке были восприняты ими как фоновые переговоры. Это якобы подтверждает расшифровка переговоров диспетчеров, которые настойчиво требуют прекратить сближение, снизиться и отвернуть лайнеры в сторону.