СК начал проверку гибели ребёнка во время аномального ливня под Москвой

Следственный комитет начал проверку по факту гибели ребёнка во время аномального ливня в подмосковном Королёве. На шестилетнего мальчика во время бури упала ветка дерева, сообщает РИА Новости.
Происшествие
В понедельник, 28 июня, на Москву обрушился аномальный ливень. В столице выпало 70% месячной нормы осадков. Пробки на дорогах достигли семи баллов, оперативные службы до сих пор ликвидируют последствия непогоды.
В Новокосино ветер разбросал на стройке утеплитель, материал летел под колёса водителям. В Раменках от урагана обрушился башенный кран. В Щёлково молния попала в трансформаторную будку, без света остались как минимум 15 тысяч человек. В Новоподрезково от удара молнии сгорел коттедж.
На станции метро «Ясенево» затопило лестницу, вестибюль и платформу, поезда пустили между «Тёплым Станом» и «Новоясеневской». Из-за ливня была перекрыта Филёвская линия метро.
От затопления пострадал даже телецентр Останкино. При этом метеорологи утверждают, что ураган из столицы никуда не ушёл, он только взял перерыв.
Как сообщалось ранее, в московском ледовом катке «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» в результате сильного ливня протекла крыша. Об этом сообщается на странице команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Instagram.