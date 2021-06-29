СК начал проверку гибели ребёнка во время аномального ливня под Москвой

Следственный комитет начал проверку по факту гибели ребёнка во время аномального ливня в подмосковном Королёве. На шестилетнего мальчика во время бури упала ветка дерева, сообщает РИА Новости.

Происшествие случилось возле детской площадки, ребёнок от полученных травм скончался на месте. По факту происшествия назначена доследственная проверка, опрашиваются свидетели и очевидцы.

В понедельник, 28 июня, на Москву обрушился аномальный ливень. В столице выпало 70% месячной нормы осадков. Пробки на дорогах достигли семи баллов, оперативные службы до сих пор ликвидируют последствия непогоды.

В Новокосино ветер разбросал на стройке утеплитель, материал летел под колёса водителям. В Раменках от урагана обрушился башенный кран. В Щёлково молния попала в трансформаторную будку, без света остались как минимум 15 тысяч человек. В Новоподрезково от удара молнии сгорел коттедж.

На станции метро «Ясенево» затопило лестницу, вестибюль и платформу, поезда пустили между «Тёплым Станом» и «Новоясеневской». Из-за ливня была перекрыта Филёвская линия метро.

От затопления пострадал даже телецентр Останкино. При этом метеорологи утверждают, что ураган из столицы никуда не ушёл, он только взял перерыв.

Как сообщалось ранее, в московском ледовом катке «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» в результате сильного ливня протекла крыша. Об этом сообщается на странице команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе в Instagram.