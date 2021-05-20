Семь рабочих погибли на очистных сооружениях под Ростовом

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Семь человек отравились насмерть при проведении работ на очистных сооружениях в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Рабочие погибли в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. По словам собеседника агентства, ведутся поиски ещё двух человек. Каких-либо подробностей произошедшего он не привёл .

В региональном главке МЧС заявили, что на месте происшествия работает звено газодымозащитной службы. Остальная информация уточняется.

В областном управлении СКР, в свою очередь, отметили, что на место гибели людей выехала следственно-криминалистическая группа.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области погибли двое рабочих на деревообрабатывающем предприятии «Лестех». Причиной тому стал взрыв бочки с перегретым паром.