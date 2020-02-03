Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Самолёт Екатеринбург — Томск аварийно приземлился в Томске из-за частичного разрушения стойки шасси. На момент происшествия в салоне находились 32 пассажира и четыре члена экипажа.

Никто из находившихся на борту Bombardier CRJ-100 не пострадал. Работа аэропорта на данный момент приостановлена, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. На этот момент из аэропорта должны были вылететь семь рейсов. Порядка...