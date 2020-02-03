Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Автоавария в Киргизии унесла жизни семерых человек. Водитель Lexus ES300 не справился с управлением, машина слетела с дороги и врезалась в электрический столб.

Происшествие случилось в селе Мырзаке Ошской области. Машина в результате удара загорелась, пишет «Интерфакс». Погибли находившиеся в салоне семеро мужчин.

Тела погибших доставлены в морг Узгенской больницы, сейчас устанавливаются их личности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники полиции погибли в результате ДТП на трассе в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

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