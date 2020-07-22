Сапёры взорвали вызвавшую подозрение сумку в Москве

На улице Ильинка в российской столице сапёры взорвали подозрительную сумку.
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Ранее стало известно, что в среду, 22 июля, в центре Москвы на время перекрыли участок движения наземного транспорта от Большого Черкасского переулка до Новой площади. Это произошло из-за обнаружения подозрительного предмета. Данную информацию огласили сотрудники пресс-службы столичного департамента транспорта.
В данный момент движение в этом месте восстановлено.
Как ранее писал NEWS.ru, 18 июля на строительной площадке на юге Москвы во время проведения земляных работ обнаружили предмет, похожий на снаряд.
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