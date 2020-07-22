Сапёры взорвали вызвавшую подозрение сумку в Москве

https://static.news.ru/photo/978a93b0-cc27-11ea-8436-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

На улице Ильинка в российской столице сапёры взорвали подозрительную сумку.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». По её данным, после взрыва выяснилось, что это был не чемодан, как предполагалось сначала, а термосумка с пиццей.

Ранее стало известно, что в среду, 22 июля, в центре Москвы на время перекрыли участок движения наземного транспорта от Большого Черкасского переулка до Новой площади. Это произошло из-за обнаружения подозрительного предмета. Данную информацию огласили сотрудники пресс-службы столичного департамента транспорта.

В данный момент движение в этом месте восстановлено.

Как ранее писал NEWS.ru, 18 июля на строительной площадке на юге Москвы во время проведения земляных работ обнаружили предмет, похожий на снаряд.