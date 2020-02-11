Самолёт, следовавший рейсом Новосибирск-Москва, был вынужден вернуться в аэропорт. Поводом стал сигнал о технической неисправности машины.
На борту лайнера находились 132 пассажира, вылетел он в 2:45 по московскому времени. Вернулся самолёт в 5:30 (мск),
Посадка прошла благополучно. Пассажиров отправят в столицу резервным рейсом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Уральская транспортная прокуратура потребовала от региональных подразделений проверить обстоятельства жёсткой посадки самолёта авиакомпании Utair в городе Усинске. Ревизии будет подвергнуто исполнение законодательства о безопасности полётов.
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