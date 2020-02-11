https://static.news.ru/photo/0054a970-4c81-11ea-9d4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press

Самолёт, следовавший рейсом Новосибирск-Москва, был вынужден вернуться в аэропорт. Поводом стал сигнал о технической неисправности машины.

На борту лайнера находились 132 пассажира, вылетел он в 2:45 по московскому времени. Вернулся самолёт в 5:30 (мск), сообщает «Интерфакс — Сибирь».

Посадка прошла благополучно. Пассажиров отправят в столицу резервным рейсом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Уральская транспортная прокуратура потребовала от региональных подразделений проверить обстоятельства жёсткой посадки самолёта авиакомпании Utair в городе Усинске. Ревизии будет подвергнуто исполнение законодательства о безопасности полётов.