Российский истребитель перехватил самолёты США над Чёрным морем

https://static.news.ru/photo/7a1151b8-f439-11ea-a1e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Российский истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа перехватил над Чёрным морем два самолёта ВВС США.

По данным экипажа, к российской воздушной границе пытались приблизиться стратегический самолёт-разведчик RC-135 и патрульный самолёт Р-8А «Посейдон». После того как американские лётчики изменили курс, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

В Национальном центре управления обороной РФ отметили, что нарушения госграницы допущено не было, а полёт российского истребителя проходил в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что 11 сентября российскими лётчиками над акваторией Баренцева моря был перехвачен разведывательный самолёт Falcon-20 ВВС Норвегии.

Как писал NEWS.ru, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в последнее время количество полётов разведывательной авиации НАТО у российских границ выросло более чем на 30%. Главком ВКС Сергей Суровикин, в свою очередь, отметил, что подобные действия противоречат обещаниям Альянса не допускать конфронтации. По его словам, инцидентов позволяет избегать только профессионализм российских лётчиков.