Росгвардия опровергла сообщения о применении спецсредств в районе Куштау

https://static.news.ru/photo/91fb18ac-dfb9-11ea-8cab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

Представители Росгвардии не использовали спецсредства в районе Куш-тау, сообщили в пресс-службе управления ведомства по Республике Башкортостан

В пресс-службе заявили, что в ряде СМИ и соцсетях продолжает распространяться недостоверная информация о том, что сотрудники Росгвардии, привлекаемые к охране общественной безопасности в районе шиханы Куштау, якобы используют спецсредства.

Однако ни ранее, ни по настоящее время никакие специальные средства не применялись и не применяются, — подчеркнули в Росгвардии.

Также в пресс-службе опровергли сообщения о пострадавшем сотруднике ОМОН, однако они не соответствует действительности.

В ведомстве добавили, что сотрудники Росгвардии участвуют в обеспечении общественной безопасности и действуют исключительно в рамках закона, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 15 августа на горе Куштау в Башкирии мужчины в камуфляжной одежде и надписью «Охрана» напали на палаточный городок экоактивистов. На место стычки выехали сотрудники ОМОНа. Очевидцы сообщали, что лагерь и защитников окружили со всех сторон, на помощь ЧОП пришли ещё человек 30 спортсменов. Кроме того, против активистов применили газовые баллончики.

Ранее защитники башкирских шиханов (горы Куштау, Торатау и Юрактау) разбили на склонах горы палаточный лагерь, чтобы не пустить специалистов к выделенному для геологоразведки участку и предотвратить вырубку леса на склонах. Башкирская содовая компания намерена добывать из этой горы сырьё для производства соды.

Эти шиханы — уникальные природные объекты. В 1950-х один из них, Шахтау, был взорван и срыт для производства соды. Оставшиеся шиханы охраняются и входят в перечень геологического наследия всемирного значения.