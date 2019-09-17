https://static.news.ru/photo/1691e4b0-d921-11e9-af69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Violetta Kuhn/Global Look Press

24 родственника восьмерых якобы исчезнувших в Чечне местных жителей подали иски в Европейский суд по правам человека. Людей задержали в конце декабря 2016 — начале января 2017 года, после чего их никто не видел.

Заявители пожаловались в ЕСПЧ на нарушение права на жизнь, запрета пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания, права на свободу и личную неприкосновенность, права на эффективное средство правовой защиты и давление с целью воспрепятствовать защите прав, сообщает пресс-служба правозащитного центра «Мемориал».



После нападения на полицейских 17 декабря 2016 года в Чечне задержали, по разным данным, от 200 до 400 человек, напоминают правозащитники. Ранее «Новая газета» утверждала, что 56 из них расстреляли. Часть пропавших людей впоследствии обнаружили в Грозненском СИЗО.



В правительстве Чеченской Республики сообщение «Мемориала» назвали «этапом антироссийской информационной войны, которую на деньги западных правительственных фондов ведут российские так называемые правозащитные организации».

В ходе расследования теракта и вооруженного нападения на сотрудников полиции в любой стране бывают и доставления в правоохранительные органы знакомых, близких родственников, возможных сообщников террористов, бывают и задержания. Но писать небылицы о сотнях задержанных и десятках расстрелянных не догадается и писатель-фантаст, — заявили «Интерфаксу» в правительстве республики.

Ранее ЕСПЧ обязал российские власти начислить компенсации родственникам 20 человек, пропавших без вести во время спецопераций федералов в Ингушетии и Чечне в начале 2000-х. По всем жалобам пострадавшим назначены выплаты на общую сумму €1,64 млн, писал News.ru.

Суд рассмотрел пять жалоб по делу «Есамбаева и других против России», десять — по делу «Абубакарова и других против России» и ещё пять — по делу «Мухтарова и других против России». В некоторых случаях речь шла о пропаже гражданского населения после задержаний людьми в военной форме.

С 2001 года ЕСПЧ вынес более 250 решений по жалобам о насильственных исчезновениях жителей Чечни и Ингушетии.