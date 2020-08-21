Режим КТО ввели в селе Троицкое в Ингушетии

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В селе Троицкое в Сунженском районе Ингушетии ввели Режим контртеррористической операции (КТО), сообщает оперштаб по республике.

Как говорится в сообщении, режим КТО был введён «в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности» с 8:00 23 августа начальником УФСБ России по Республике Ингушетия генерал-майором Чернышевым С. А.

Режим действует в районе, ограниченном административными границами населённого пункта.

Как писал NEWS.ru, в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что боевики, ликвидированные в ингушском городе Сунжа, планировали совершить террористические преступления.

Ранее силовики завершили штурм хозяйственной постройки в ингушском городе Сунжа. В ней укрывались двое боевиков. Ранее в городе был введён режим контртеррористической операции (КТО). Правоохранительные органы призвали граждан не допускать паники и сохранять спокойствие. Режим КТО действовал в районе, ограниченном улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная и Гарданова.