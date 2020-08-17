https://static.news.ru/photo/9b6fb84e-e0f8-11ea-9457-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Режим ЧС введён в Благовещенске Амурской области из-за опасного уровня осадков.

Уточняется, что объём выпавших за сутки осадков превысил отметку «опасное явление». В связи с этим было созвано заседание комитета по чрезвычайным ситуациям, обсуждается вопрос открытия пункта временного размещения для эвакуированных людей.

Затоплены социальные объекты, в том числе несколько детских садов и школ, размыты дороги, в некоторых районах города упали деревья, не работают светофоры, остались без электричества 55 многоквартирных домов. Из села Верхнеблаговещенское готовятся эвакуировать людей, сообщает администрация города.

В Благовещенске в настоящее время проходит заседание КЧС, на котором принято решение о введении в городе режима ЧС и открытии ПВР. Сильный ливень в областном центре шёл всю ночь. Данные о том, сколько выпало осадков, в Амурском гидрометцентре обновят после 9 часов утра. По предварительным оценкам, уровень выпавших осадков за сутки попадает под критерий «опасное явление», — говорится в заявлении городских властей.

Как писал NEWS.ru ранее, сёла Менза и Укыр в Красночикойском районе Забайкальского края оказались в изоляции из-за разлива реки Менза. Жители начали испытывать дефицит продуктов первой необходимости.