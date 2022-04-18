Режим ЧС отменён в Брянской области после обстрела ВСУ

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Режим ЧС, введённый в Климовском районе Брянской области после обстрела ВСУ, отменён с понедельника, 18 апреля. Об этом сообщается в группе правительства области «ВКонтакте».

В районе, пострадавшем от обстрела, создана комиссия по оценке причинённого ущерба, ликвидации последствий и для оказания адресной помощи пострадавшим. Рассматривается вопрос о компенсациях взамен восстановительных работ.

Совместно с главой Климовского района Александром Исаевым совершен обход пострадавших домовладений, прилегающих территорий, а также административных зданий. Все повреждения фиксируются и вносятся в единый перечень, — говорится в сообщении региональной администрации.

По информации главы администрации Климовского района Александра Исаева, в результате обстрела повреждения получили более 80 домовладений. Два индивидуальных жилых дома уничтожены полностью, повреждены дома, надворные постройки, ограждения 83 домовладений. Повреждено остекление двух административных зданий и здания общественного питания.

Сейчас в районе подготавливают дефектные ведомости, после чего начнутся восстановительные работы. Сейчас в посёлке Климово возобновлено электро- и газоснабжение, ведётся восстановление телефонной и интернет-связи на улице Горького.

Ранее сообщалось, что после обстрела со стороны Украины территории Брянской области четверо жителей посёлка Климово остаются в стационарах. Двое пострадавших в тяжёлом состоянии.