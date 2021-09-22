16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Ректор вуза в Перми заявил об отсутствии претензий к ЧОП

22:57, 22 сентября 2021
Ректор вуза в Перми заявил об отсутствии претензий к ЧОП Фото: vk.com/vikiperm
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Ректор вуза в Перми, где произошли стрельба и массовое убийство, заявил, что не имеет претензий к частному охранному предприятию. Ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников отметил, что договор с ЧОП действует до конца января 2022 года, пишет ТАСС.

Претензий со стороны вуза [к ЧОП] не было. Что касается нынешней ситуации — мы услышим от Следственного комитета, — заявил Красильников.

Ректор вуза отметил, что надо кардинально переработать систему безопасности после того, что случилось. А изменения необходимо внести в федеральное законодательство.

Ранее сообщалось, что следователи проверят соответствие установленным требованиям мер безопасности в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) до того, как студент устроил там стрельбу. Соответствующее распоряжение отдал глава СКР Александр Бастрыкин. Он также поручил изучить порядок получения студентом разрешения на оружие.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео