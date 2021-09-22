Ректор вуза в Перми заявил об отсутствии претензий к ЧОП

Ректор вуза в Перми, где произошли стрельба и массовое убийство, заявил, что не имеет претензий к частному охранному предприятию. Ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников отметил, что договор с ЧОП действует до конца января 2022 года, пишет ТАСС.

Претензий со стороны вуза [к ЧОП] не было. Что касается нынешней ситуации — мы услышим от Следственного комитета, — заявил Красильников.

Ректор вуза отметил, что надо кардинально переработать систему безопасности после того, что случилось. А изменения необходимо внести в федеральное законодательство.

Ранее сообщалось, что следователи проверят соответствие установленным требованиям мер безопасности в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) до того, как студент устроил там стрельбу. Соответствующее распоряжение отдал глава СКР Александр Бастрыкин. Он также поручил изучить порядок получения студентом разрешения на оружие.