Районный глава в Челябинской области заявил о нападении на него

https://static.news.ru/photo/f2cf745e-f36c-11ea-b8b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Кусинского района Челябинской области Юрий Лысяков обратился в правоохранительные органы. Он заявил, что на него напали, заявили представители регионального УМВД 10 сентября 2020 года.

Заявление [о нападении] зарегистрировано, в настоящее время по данному факту проводится проверка, — цитирует сообщение силовиков ТАСС.

Местные средства массовой информации со ссылками на источники рассказали, что на чиновника напал мужчина в маске, который остановил рядом с районной администрацией автомобиль Лысякова и избил главу. Пресс-служба муниципалитета заявила, что потерпевший чувствует себя нормально. В Кусинском районе проживают более 26 тыс. человек. По данным портала URA.RU, Лысякова также переехали машиной, после чего его госпитализировали в травмпункт Златоуста.

Он (Лысяков. — NEWS.ru) думал, что это кто-то из знакомых, остановился. Когда вышел, к нему подошёл мужчина в медицинской маске, избил главу, после чего проехал по его ноге на автомобиле и скрылся. Лысяков говорит, что в нападении подозревает местного кандидата в депутаты по прозвищу Тагай. Того уже задержали и опрашивают. Он вины не признает, — рассказал собеседник сайта.

Накануне в Челябинске неизвестные избили координатора местного штаба Навального Алексея Барабошкина. Нападение произошло поздно вечером 9 сентября. Как отметили в Telegram-канале штаба, это не было ограблением, поскольку деньги и телефон злоумышленники не тронули. Кроме того, последние несколько недель Барабошкину поступали угрозы, связанные с его деятельностью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 235-й гарнизонный военный суд в Москве назначил три года колонии условно двукратному чемпиону РФ по боксу Георгию Кушиташвили. Его признали виновным в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.

Боксёр свою вину признал полностью и в ходе предварительного следствия возместил пострадавшему силовику ущерб. Кушиташвили и его друг Овик Оганнисян были задержаны в ночь на 2 февраля на Фрунзенской набережной в Москве по подозрению в хранении наркотиков. При этом боксёр, по версии оперативников, оказал сопротивление силовикам, в результате чего один сотрудник Росгвардии получил перелом носа.