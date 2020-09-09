В Челябинске избили координатора местного штаба Навального

https://static.news.ru/photo/e538301c-f32e-11ea-8bfb-fa163e074e61_660.jpg Алексей Барабошкин Фото: teamnavalny_che/twitter.com

В Челябинске неизвестные избили координатора местного штаба Навального Алексея Барабошкина. Нападение произошло поздно вечером 9 сентября.

Как отметили в Telegram-канале штаба, это не было ограблением, поскольку деньги и телефон злоумышленники не тронули. Кроме того, последние несколько недель Барабошкину поступали угрозы, связанные с его деятельностью.

В результате нападения молодой человек получил травму головы. Из травмпункта его направили в ОКБ № 3 с подозрением на перелом костей свода черепа и сотрясением головного мозга.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального ГУ МВД, медицинское учреждение передало информацию о происшествии в полицию. Правоохранители начали проверку.

Ранее NEWS.ru писал, что Краснодарский суд признал координатора местного штаба Навального Льва Гяммера виновным в распространении материалов, «оскорбляющих государственную власть». Мужчину оштрафовали на 80 тысяч рублей. Согласно материалам дела, политик опубликовал в Интернете видеоролик, в котором демонстрировались «непристойные образы», а также звучали оскорбительные выражения в адрес президента Владимира Путина, общества, государства и его символов. Гяммер не признал вину. Его защита просила назначить лингвистическую экспертизу, а также прекратить дело за отсутствием состава преступления.