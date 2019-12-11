В Севастополе пять школьников почувствовали недомогание после употребления жевательного табака. Детей отправили на осмотр в больницу, после чего отпустили.
Проводится проверка по факту поступления в одну из больниц Симферополя пятерых школьников в возрасте 11–12 лет, — сообщили в СК.
Следователи установят все обстоятельства произошедшего. Они также установят, кто продал табак несовершеннолетним.
Ранее NEWS.ru писал, что на Алтае четверо школьников отравились, выпив содержимое бутылки с синей жидкостью. Они нашли её у реки. Ночью им стало плохо. Детей госпитализировали, один из них попал в реанимацию. По предварительной информации, в бутылке мог находиться тосол или незамерзающая жидкость.
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