https://static.news.ru/photo/7d465d40-1c23-11ea-860f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Севастополе пять школьников почувствовали недомогание после употребления жевательного табака. Детей отправили на осмотр в больницу, после чего отпустили.

Проводится проверка по факту поступления в одну из больниц Симферополя пятерых школьников в возрасте 11–​12 лет, — сообщили в СК.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего. Они также установят, кто продал табак несовершеннолетним.

Ранее NEWS.ru писал, что на Алтае четверо школьников отравились, выпив содержимое бутылки с синей жидкостью. Они нашли её у реки. Ночью им стало плохо. Детей госпитализировали, один из них попал в реанимацию. По предварительной информации, в бутылке мог находиться тосол или незамерзающая жидкость.