Пять человек погибли в ДТП в Липецкой области

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В Липецкой области пять человек умерли в результате столкновении двух легковых автомобилей.

В результате ДТП с участием двух легковых автомашин в населённом пункте Паниковец погибли пять человек, — сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее авария с участием четырёх автомобилей произошла на 43-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень. В результате один человек погиб и ещё четверо пострадали. Согласно предварительным данным, авария произошла по вине водителя Renault Logan. Во время обгона он допустил боковое столкновение с автомобилем Ford, который двигался в том же направлении. В результате Renault отбросило на ехавшие навстречу Lada и Opel. Жертвой аварии стал предполагаемый её виновник. Он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудник ГИБДД и МЧС, которые извлекают из разбитых машин пострадавших. Обстоятельства ДТП устанавливаются