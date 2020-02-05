https://static.news.ru/photo/7b3a8e08-483e-11ea-9071-fa163e074e61_660.jpg Фото: police.kharkov/facebook.com

Госслужба Украины по чрезвычайным происшествиям сообщила о гибели пяти человек в аварии в Харьковской области. Инцидент произошёл в Изюмском районе. Автомобиль ВАЗ столкнулся с Daewoo на трассе.

В результате ДТП погибли пять человек и пострадал один человек, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Им удалось достать выжившего мужчину из автомобиля с помощью гидравлического инструмента и передать его врачам. Правоохранительные органы устанавливают причину произошедшего.

Ранее NEWS.ru информировал о ДТП в Крыму. В результате аварии пять человек пострадали и двое погибли.