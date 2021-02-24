«Пустой холодильник»: соседи рассказали об умершей от голода писательнице

Аделина Шелдон, погибшая при странных обстоятельствах в своей квартире, была нелюдима и зациклена на собственных проблемах. Об этом рассказала пожилая соседка 20-летней девушки.
Шелдон жила в съёмной квартире одна, никогда не принимала гостей и только однажды соседи услышали стук в дверь квартиры писательницы и отголоски разговора. Больше такого не повторялось.
В то же время Аделина не отказывала соседям в мелких просьбах. Но приводила в недоумение тем, что всякий раз по-разному рассказывала о своём происхождении.
Она из Одессы, но Сашке, кто сдаёт квартиру, говорила совершенно по-другому, ну фантазировала. Мама с отцом, как она мне рассказала, вдовцы были. У той дети, у того дети, а она — их общий ребенок. А Сашке она рассказала, что родители развелись, и они с мамой сюда приехали. Аделина хотела здесь купить что-то... Но какой купить? У нее денег не было! — рассказала соседка в интервью Пятому каналу.
По словам женщины, месяц проживания в московской квартире стоил Шелдон 55 тысяч рублей. Но в последнее время девушка перестала платить за жильё, так как из-за перебоев с заказами ей не хватало на это денег.
Говорят, что она очень много должна была. Вероятно, у нее ничего уже не было. И пустой, говорят, холодильник, — поделилась слухами соседка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что молодая писательница Аделина Шелдон скончалась в Москве. Предполагается, что она умерла от голода, став жертвой модной диеты. В её дневнике было много записей о новомодных и жёстких диетах, а также масса размышлений на тему стройности и здорового питания.