«Пустой холодильник»: соседи рассказали об умершей от голода писательнице

https://static.news.ru/photo/a997e586-7702-11eb-98f9-96000091f725_660.jpg Аделина Шелдон Фото: vk.com/adelinesheldon

Аделина Шелдон, погибшая при странных обстоятельствах в своей квартире, была нелюдима и зациклена на собственных проблемах. Об этом рассказала пожилая соседка 20-летней девушки.

Шелдон жила в съёмной квартире одна, никогда не принимала гостей и только однажды соседи услышали стук в дверь квартиры писательницы и отголоски разговора. Больше такого не повторялось.

В то же время Аделина не отказывала соседям в мелких просьбах. Но приводила в недоумение тем, что всякий раз по-разному рассказывала о своём происхождении.

Она из Одессы, но Сашке, кто сдаёт квартиру, говорила совершенно по-другому, ну фантазировала. Мама с отцом, как она мне рассказала, вдовцы были. У той дети, у того дети, а она — их общий ребенок. А Сашке она рассказала, что родители развелись, и они с мамой сюда приехали. Аделина хотела здесь купить что-то... Но какой купить? У нее денег не было! — рассказала соседка в интервью Пятому каналу.

По словам женщины, месяц проживания в московской квартире стоил Шелдон 55 тысяч рублей. Но в последнее время девушка перестала платить за жильё, так как из-за перебоев с заказами ей не хватало на это денег.

Говорят, что она очень много должна была. Вероятно, у нее ничего уже не было. И пустой, говорят, холодильник, — поделилась слухами соседка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что молодая писательница Аделина Шелдон скончалась в Москве. Предполагается, что она умерла от голода, став жертвой модной диеты. В её дневнике было много записей о новомодных и жёстких диетах, а также масса размышлений на тему стройности и здорового питания.